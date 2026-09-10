С 19 сентября рассчитывать ОСАГО будут по-новому. Что станет с ценами на полис Оглавление Какие изменения ждут автомобилистов с 19 сентября Что будет с ценами на ОСАГО С 19 сентября вступают в силу обновлённые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов, которые учитываются при расчёте расходов на ремонт по ОСАГО. Какие новшества ждут автовладельцев и что будет с ценами на полис? С 19 сентября вступят в силу изменения в расчётах по ОСАГО. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Какие изменения ждут автомобилистов с 19 сентября

С 19 сентября начнут действовать обновлённые справочники РСА, которые повлияют на стоимость страхования. Об этом рассказал директор по развитию страхового бизнеса в Сравни Владислав Головкин.

В справочниках указывают среднюю стоимость запчастей, материалов и нормо-часов, которые применяются при расчёте расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО. Нововведения касаются урегулирования убытков по ДТП, произошедшим с 19 сентября 2026 года. Если авария случилась раньше, расчёт должен проводиться по прежним справочникам. На эти моменты обратил внимание экономист Виктор Мангазеев.

Изменения призваны приблизить расчёт стоимости ремонта к текущей рыночной ситуации. В частности, из справочников будут исключаться аналоги, которые дешевле оригинальной детали на 70% и более. Ранее отсекались варианты дешевле на 80% и более. Кроме того, отменяется дисконт на расходные материалы. Лакокрасочные материалы и другие расходники должны учитываться по рекомендованной розничной стоимости. Детали одноразового использования, такие как клипсы, уплотнители, наклейки и крепёж, при наличии отдельной позиции и каталожного номера будут включаться в смету полностью, а не компенсироваться в рамках общей надбавки.

Что будет с ценами на ОСАГО

Итоговая стоимость ОСАГО, отметил Владислав Головкин, зависит от характеристик автомобиля, региона его использования, возраста и стажа водителей, коэффициента бонус-малус, а также стоимости запчастей, которая учитывается при расчёте расходов на восстановление автомобиля после ДТП. Обновление справочников РСА может привести к увеличению расчётной стоимости ремонта, а значит, и потенциальных расходов страховщиков на выплаты.

— Корректировка стоимости ОСАГО будет зависеть от конкретной модели автомобиля. Наибольший рост расходов на ремонт ожидается для автомобилей премиального сегмента, а также ряда европейских и японских марок — стоимость отдельных деталей для них может увеличиться примерно на 10–20%. Для популярных моделей отечественных и китайских автомобилей рост в среднем составит около 5%. То есть владельцы машин с более дорогими и дефицитными запчастями могут столкнуться с более заметным изменением стоимости ОСАГО, — считает Владислав Головкин.

Если срок действия полиса заканчивается в сентябре или октябре, его можно оформить заранее: новый договор начнёт действовать после окончания текущего, поэтому автовладелец не теряет дни действующей страховки.

Владислав Головкин считает, что осенью также стоит пересмотреть условия действующего каско перед его продлением. За год могли измениться стоимость автомобиля, условия его эксплуатации и потребности владельца. Поэтому можно заново оценить набор рисков, размер франшизы, условия ремонта и другие параметры полиса и при необходимости скорректировать их. Это позволит подобрать покрытие, которое соответствует текущим потребностям и бюджету.

— При части страховых случаев расчёт ущерба может стать выше, особенно если ремонт требует замены большого количества деталей и расходных материалов. Однако итоговая сумма по-прежнему будет зависеть от модели автомобиля, региона, характера повреждений, наличия запчастей и конкретных данных, заложенных в справочники. Обновление методики не означает автоматической выплаты максимального лимита и не гарантирует, что размер компенсации в каждом случае полностью совпадёт с фактической стоимостью ремонта, — рассказал Виктор Мангазеев.

Он обратил внимание, что на цену уже оформленного полиса эти правила не влияют: переоформлять ОСАГО не потребуется, а действующий договор продолжит работать на прежних условиях. При этом рост стоимости ремонта создаёт для страхового рынка дополнительную нагрузку. По оценке РСА, применение обновлённых справочников может увеличить средний размер возмещения ещё примерно на 8–10%. Это способно оказывать давление на стоимость новых договоров ОСАГО, но не означает единого обязательного повышения цены для всех водителей с 19 сентября.

— Цена конкретного полиса формируется индивидуально в пределах тарифного коридора: на неё влияют страховая история и коэффициент бонус-малус, возраст и стаж водителей, регион регистрации, мощность автомобиля и другие параметры. Тарифный коридор для обычных автовладельцев Банк России расширил ещё с 9 декабря 2025 года на 15% в обе стороны, поэтому страховщики уже могут точнее дифференцировать стоимость в зависимости от риска, — пояснил Виктор Мангазеев.

Таким образом, по его оценкам, корректнее ожидать более дорогого расчёта ремонта по новым ДТП и возможного постепенного роста цены новых полисов для отдельных категорий водителей, если увеличение выплат будет устойчиво отражаться на экономике страхования.

Авторы Нина Важдаева