С 14 сентября курс рубля получит новый импульс. Какой уровень протестирует доллар Оглавление Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля с 14 сентября Прогноз курса рубля на неделю с 14 сентября На следующей неделе ослабнут факторы давления на рубль. При этом на рынке ждут значимых событий, которые могут серьёзно повлиять на стоимость валют. Каким будет курс доллара с 14 сентября? Экономисты дали прогноз курса рубля на неделю с 14 сентября. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля с 14 сентября

На неделе с 14 сентября 2026 года сформировавшийся в последнее время импульс к ослаблению рубля может угаснуть. Вне зависимости от того, какое решение примет регулятор на сентябрьском заседании — понизит ключевую ставку или оставит на прежнем уровне, — в экономике по-прежнему сохраняются высокие положительные реальные процентные ставки, что выступает на стороне рубля. Такое мнение высказал аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников.

— Помимо этого, на нефтяном рынке наметилась позитивная динамика, которая продолжит оказывать поддержку рублю, если сохранится. Дополнительную поддержку рубль получает от более низких объёмов покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила в сентябре по сравнению с августом, наряду с возможным постепенным увеличением предложения со стороны экспортёров по мере приближения очередного налогового периода, который выпадает на последнюю декаду сентября, — добавил Александр Дудников.

Против рубля, по его словам, выступает разве что дефицит юаневой ликвидности, судя по ставке RUSFARCNY, которая в понедельник, 7 сентября, повысилась до 3,83%. Тем не менее рост ставки RUSFARCNY, вероятно, носит временный характер и сильно не отразится на динамике курса рубля к китайскому юаню.

— Официальный курс рубля, рассчитываемый Центробанком, продолжает планомерно отступать от пиковых значений начала сентября. После заметного летнего взлёта на валютном рынке наступил период стабилизации. Главными факторами поддержки национальной валюты выступают устойчиво высокие цены на нефть, резкое сокращение сентябрьских объёмов закупки валюты Минфином и ожидаемая пауза в смягчении монетарной политики ЦБ. Ближайшее заседание регулятора по ключевой ставке запланировано на 11 сентября — прогнозируем, что она будет сохранена на уровне 14%, — отметил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

16 сентября состоится заседание ФРС. Возможно повышение на 25 б. п., хотя решение может быть отложено до декабря. Более крепкий доллар на глобальном рынке — фактор против рубля. На этот момент обратил внимание заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук.

- 18–20 сентября состоятся выборы в Госдуму. Событие само по себе не рыночное, но в преддверии голосования, а также ноябрьских выборов в США инвесторы могут предполагать ухудшение геополитического фона и предъявлять повышенный спрос на валюту. Стоит учитывать и погашения валютных обязательств. В сентябре проходят оферты и погашения примерно на 5,4 млрд долларов, в том числе два юаневых выпуска Роснефти по 2,2 млрд долларов 4 и 18 сентября. Это структурный спрос на валюту, который на тонком рынке способен двигать котировки, — добавил Ян Пинчук.

Поддержку российской валюте также могут оказывать экспортная выручка и умеренный спрос на валюту со стороны импортеров. Однако осенью баланс факторов может постепенно меняться. Восстановление импорта и дальнейшее снижение ключевой ставки, если оно продолжится, способны увеличить спрос на иностранную валюту и несколько ослабить поддержку рубля. Об этом рассказал директор инвестиционного управления НПФ ГАЗФОНД ПН Юрий Мишуков.

Прогноз курса рубля на неделю с 14 сентября

При прочих равных валютные курсы могут перейти к консолидации в диапазонах 12,6–13 рублей за китайский юань, 85–89 за доллар США и 98–102 за евро. Такой прогноз сделал Александр Дудников.

- В базовом сценарии я жду стабилизации в диапазоне 85–88 за доллар. Рубль прошел через тяжелый август, потеряв около 9% и дойдя примерно до 87 за доллар, но сейчас, на мой взгляд, он оценен близко к справедливому уровню. То есть запаса для механического движения в ту или иную сторону немного, и дальнейшая динамика будет определяться конкретными событиями, а не накопленным дисбалансом, — рассказал Ян Пинчук.

Александр Бахтин на следующей неделе ждёт стабилизацию доллара в диапазоне 84–86 рублей, а евро — в коридоре 98–100 рублей.

— Курс доллара после летнего ралли и в начале осени остаётся на максимумах за 1,5 года — спрос на валюту по-прежнему больше предложения, но вскоре баланс покупок и продаж может измениться. Минфин с 7 сентября и на месяц вперёд в три раза сократил лимиты покупки валюты на рынке по бюджетному правилу — это поддержит курс рубля. На ближайшую неделю не исключаем продолжение коррекции технически перегретых курсов инвалют, а поддержками на их аптрендах служат: 85 для доллара, 99 по евро и область 12,7–12,6 в юане, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

На ближайшей неделе Юрий Мишуков ожидает скорее стабилизации курса, чем резкого движения в одну из сторон. В базовом сценарии доллар может оставаться в диапазоне около 85–90 рублей.

Авторы Нина Важдаева