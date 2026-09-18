Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 10:02

Цена ожидания: Экономист раскрыла подвох позднего выхода на пенсию

Экономист Потрясаева: Позднее оформление пенсии не всегда выгодно

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После прибавки за позднее оформление пенсии может потребоваться несколько лет, чтобы компенсировать выплаты, пропущенные за время отсрочки. Оценивать выгоду только по будущей ежемесячной сумме неправильно, предупредила старший преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева.

Она привела пример: при пенсии в 30 тысяч рублей человек, отложивший её оформление на пять лет, добровольно отказывается примерно от 1,8 миллиона рублей без учёта индексаций. Повышающие коэффициенты действительно увеличат назначенную впоследствии выплату, но возместить недополученную сумму сразу не получится.

Условия определят регионы: Кто получит прибавку к пенсии в День пожилого человека
Условия определят регионы: Кто получит прибавку к пенсии в День пожилого человека

При расчётах нужно учитывать инфляцию и возможный доход от размещения части пенсионных выплат на банковском вкладе. Значение имеют также здоровье, предполагаемая продолжительность работы и потребность в деньгах после достижения пенсионного возраста.

Отсрочка может быть оправданна для человека, который продолжает работать, получает стабильный доход и обходится без пенсии. Если же средства нужны уже сейчас, будущая прибавка далеко не всегда компенсирует несколько лет без выплат, отметила экономист в беседе с «Лентой.ру».

Почёт и льготы: В Госдуме объяснили, какие преференции даёт статус ветерана труда
Почёт и льготы: В Госдуме объяснили, какие преференции даёт статус ветерана труда

Ранее россиянам объяснили, как самостоятельно проверить право на более выгодный вид пенсии. Для этого понадобятся выписка из индивидуального лицевого счёта, решение о назначении нынешней выплаты и сведения о стаже и льготах.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Пенсии
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar