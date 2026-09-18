Цена ожидания: Экономист раскрыла подвох позднего выхода на пенсию

После прибавки за позднее оформление пенсии может потребоваться несколько лет, чтобы компенсировать выплаты, пропущенные за время отсрочки. Оценивать выгоду только по будущей ежемесячной сумме неправильно, предупредила старший преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева.

Она привела пример: при пенсии в 30 тысяч рублей человек, отложивший её оформление на пять лет, добровольно отказывается примерно от 1,8 миллиона рублей без учёта индексаций. Повышающие коэффициенты действительно увеличат назначенную впоследствии выплату, но возместить недополученную сумму сразу не получится.

При расчётах нужно учитывать инфляцию и возможный доход от размещения части пенсионных выплат на банковском вкладе. Значение имеют также здоровье, предполагаемая продолжительность работы и потребность в деньгах после достижения пенсионного возраста.

Отсрочка может быть оправданна для человека, который продолжает работать, получает стабильный доход и обходится без пенсии. Если же средства нужны уже сейчас, будущая прибавка далеко не всегда компенсирует несколько лет без выплат, отметила экономист в беседе с «Лентой.ру».

Ранее россиянам объяснили, как самостоятельно проверить право на более выгодный вид пенсии. Для этого понадобятся выписка из индивидуального лицевого счёта, решение о назначении нынешней выплаты и сведения о стаже и льготах.