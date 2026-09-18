В Госдуме назвали пенсионерам способ без псевдоюристов проверить право на повышение выплат

Пенсионерам предлагают заплатить за проверку возможности перейти на другой вид пенсии, хотя во многих случаях выяснить доступные варианты можно самостоятельно. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал Life.ru, какие документы понадобятся для такой проверки и куда обращаться за расчётом.

По словам парламентария, в объявлениях юридических компаний пенсионерам предлагают «перевод на более выгодный вид пенсии». Речь идёт о проверке права на выплату по другому основанию и сравнении её размера с нынешним. Это может быть актуально, в частности, при выборе между пенсией по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

В объявлениях юридических компаний пенсионерам предлагают «перевод на более выгодный вид пенсии». Речь идет о проверке права на выплату по другому основанию и сравнении её размера с нынешним. Алексей Говырин Депутат Госдумы

Говырин отметил, что по общему правилу при наличии права на несколько страховых пенсий человек выбирает одну из них. При этом для отдельных категорий законодательство предусматривает возможность получать две пенсии одновременно. Такие исключения, в частности, предусмотрены для некоторых вдов, граждан с инвалидностью и других категорий.

Размер страховой пенсии зависит от пенсионных коэффициентов, фиксированной выплаты и предусмотренных законом повышений. Например, страховая пенсия по случаю потери кормильца для большинства получателей включает фиксированную выплату в размере 50% от установленной суммы. В 2026 году она составляет 4792,35 рубля, к ней прибавляется часть, рассчитанная исходя из пенсионных коэффициентов умершего кормильца.

«Проверку можно начать самостоятельно. Понадобятся выписка из индивидуального лицевого счёта, решение о назначении нынешней пенсии, сведения о стаже и льготах. В Социальном фонде России можно уточнить доступные виды пенсии и расчёт суммы с учётом социальной доплаты», — рассказал депутат.

По словам Говырина, специалист может понадобиться в более сложных случаях, когда в пенсионной истории не хватает документов или требуется проверить расчёты. При этом сам пенсионер может обратиться в Социальный фонд России и выяснить, какие варианты пенсионного обеспечения ему доступны.

Выбор вида пенсии делает сам гражданин, а оформление перехода проводит СФР. Заявление можно подать через «Госуслуги», клиентскую службу фонда или МФЦ. По закону перевод с одного вида страховой пенсии на другой производится с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения со всеми необходимыми документами.

«Переход имеет смысл, когда итоговая выплата по новому основанию выше», — добавил парламентарий.

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