Возврат НДФЛ для семей с двумя детьми: Как не потерять право на выплату

Осталось меньше двух недель, чтобы вернуть часть уплаченного НДФЛ за прошлый год. Семьи с двумя и более детьми должны подать заявление до 30 сентября — после этой даты выплату за предыдущий налоговый период получить уже не удастся.

Выплата положена работающим родителям, усыновителям или опекунам. Главные условия: дети младше 18 лет (или до 23 при очном обучении), а среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе. Заявитель также должен иметь доходы, с которых в прошлом году был уплачен НДФЛ.

Размер выплаты рассчитывается как разница между налогом по стандартной ставке и пересчитанным по льготной ставке 6%. Подать заявление можно с 1 июня через портал «Госуслуги», в отделении Социального фонда России или в МФЦ.

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с интернет-изданием Regions.ru считает, что систему стоит сделать автоматической. По её словам, государство уже располагает большинством сведений о семьях.

«Было бы правильно, если бы это происходило в проактивном порядке», — заявила она. Однако полностью отказаться от заявительного порядка пока сложно: в жизни семей происходят изменения, влияющие на право на выплату. Например, ребёнок достигает совершеннолетия.

Пока массовых обращений от граждан о том, что они не успевают оформить выплату, к депутатам не поступало. Если они появятся, Останина обещает вести диалог с правительством.

А ранее Life.ru писал, что условия доплат ко Дню пожилого человека зависят от регионов. По словам специалиста, выплата может быть разовой или регулярной, а право на неё зависит от категории получателя и региональных условий.