Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 10:34

Декрет не только для мамы: Как отцу оформить пособие на ребёнка до полутора лет

Соцфонд: Отец может оформить пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

Отец ребёнка вправе уйти в отпуск по уходу и получать ежемесячное пособие до достижения малышом полутора лет. Об этом напомнили в Социальном фонде России.

Оформить выплату может не только мама. Такое право есть также у работающих отца, бабушки или дедушки — в зависимости от того, кто фактически берёт соответствующий отпуск. При этом на одного ребёнка деньги одновременно перечисляют только одному члену семьи.

Трудоустройство матери обязательным условием для назначения пособия отцу не является. Если отпуск оформляет папа, выплата назначается ему при соблюдении установленных требований.

Для этого мужчине необходимо обратиться к своему работодателю с двумя заявлениями. Первое подаётся на предоставление отпуска по уходу за ребёнком, второе — на назначение ежемесячного пособия.

Выплаты будущим мамам в России могут превысить 200 тысяч рублей в 2027 году
Выплаты будущим мамам в России могут превысить 200 тысяч рублей в 2027 году

Ранее Life.ru рассказывал, что с июля 2026 года Соцфонд изменил порядок назначения пособий по уходу за ребёнком до полутора лет. Необходимые для расчёта сведения теперь могут получать напрямую из индивидуальных лицевых счетов граждан.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Законы
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar