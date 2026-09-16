Декрет не только для мамы: Как отцу оформить пособие на ребёнка до полутора лет

Отец ребёнка вправе уйти в отпуск по уходу и получать ежемесячное пособие до достижения малышом полутора лет. Об этом напомнили в Социальном фонде России.

Оформить выплату может не только мама. Такое право есть также у работающих отца, бабушки или дедушки — в зависимости от того, кто фактически берёт соответствующий отпуск. При этом на одного ребёнка деньги одновременно перечисляют только одному члену семьи.

Трудоустройство матери обязательным условием для назначения пособия отцу не является. Если отпуск оформляет папа, выплата назначается ему при соблюдении установленных требований.

Для этого мужчине необходимо обратиться к своему работодателю с двумя заявлениями. Первое подаётся на предоставление отпуска по уходу за ребёнком, второе — на назначение ежемесячного пособия.

Ранее Life.ru рассказывал, что с июля 2026 года Соцфонд изменил порядок назначения пособий по уходу за ребёнком до полутора лет. Необходимые для расчёта сведения теперь могут получать напрямую из индивидуальных лицевых счетов граждан.