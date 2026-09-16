Сельский стаж окупается и после переезда: Кто получит ещё 2396 рублей к пенсии

Неработающие пенсионеры с не менее чем 30-летним стажем в сельском хозяйстве могут получать дополнительно 2396,17 рубля ежемесячно. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

При выполнении необходимых условий фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на 25%. «В 2026 году такая доплата составляет 2396,17 рублей в месяц», — уточнила федеральный омбудсмен.

Отдельные меры поддержки предусмотрены и для жителей сельской местности в целом. Лантратова напомнила о сельской ипотеке со ставкой до 3% годовых, помощи при строительстве и ремонте жилья, а также программах «Земский доктор» и «Земский учитель», предусматривающих выплаты от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Есть у пенсионной надбавки и важная особенность. Если человек уже приобрёл на неё право, переезд из села в город выплату не отменяет. По словам Лантратовой, задача таких мер — сделать место проживания менее значимым фактором при доступе к положенным человеку правам и возможностям.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, кому положена надбавка в 2396 рублей за 30 лет работы в сельском хозяйстве и какие профессии учитываются при подсчёте такого стажа. В общей сложности есть три условия для получения такой пенсии.