Одна пенсия на всю Россию: экономист объяснила, почему идея может не сработать

Введение единой минимальной страховой пенсии по старости для всех регионов России маловероятно. Размер выплат и дальше будет зависеть от социально-экономических условий конкретного субъекта, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Орлова.

«Воплощение идеи установления единой минимальной пенсии для всей страны видится маловероятным. Привязка к социально-экономическим условиям жизни в регионе продолжит оставаться основным элементом определения суммы пенсий», — сказала экономист в беседе с ТАСС.

Орлова объяснила, что стоимость жизни в регионах существенно различается. Например, в 2026 году прожиточный минимум пенсионера в Липецкой области составляет 13 518 рублей, тогда как на Чукотке — 42 511 рублей. Эти показатели подтверждаются действующими региональными величинами.

По мнению эксперта, при разработке новой методики следует учитывать реальную продуктовую корзину, расходы на ЖКХ, медицинские услуги, социально-культурные потребности и непредвиденные траты. Прежде чем распространять такой механизм на всю страну, его можно было бы протестировать в нескольких регионах.

Орлова допускает, что новая система способна сократить разрыв между субъектами, однако полностью отказаться от региональной специфики, по её оценке, вряд ли получится.

Ранее Life.ru сообщал о предложении увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тыс. рублей в месяц. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.