«И швец, и жнец»: Россиянам подсказали, как увеличить будущую страховую пенсию

Вторая официальная работа может увеличить будущую страховую пенсию, но только в пределах годового лимита пенсионных коэффициентов, рассказал член Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, при совместительстве страховые взносы перечисляет каждый работодатель.

Они учитываются на индивидуальном лицевом счёте, однако за календарный год можно заработать не больше десяти индивидуальных пенсионных коэффициентов. Количество мест работы и совокупная зарплата этого ограничения не отменяют.

«Если же максимальные десять коэффициентов уже сформированы за счёт основного заработка, вторая работа не принесёт дополнительных ИПК за тот же год», — отметил собеседник RT.

Подработка поможет накопить больше коэффициентов, если зарплата на основном месте сравнительно невелика. Однако страховой стаж не удваивается: год одновременной работы в двух организациях учитывается как один год. Поэтому совместительство не означает автоматического увеличения будущей пенсии вдвое.

Эксперт посоветовал проверять начисленные коэффициенты и сведения работодателей в выписке из индивидуального лицевого счёта через «Госуслуги» или СФР. Если официальная работа либо пенсионные права не отражены, следует обратиться к работодателю и в Соцфонд, не дожидаясь назначения пенсии.

Ранее юрист объяснила, что трудоустройство после выхода на пенсию само по себе не уменьшает страховую пенсию по старости. Однако дополнительный заработок может повлиять на отдельные льготы и выплаты, назначаемые с учётом дохода.