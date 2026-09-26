Пенсия наличными или на карту. Плюсы и минусы разных способов получения денег Оглавление Когда выгоднее получать пенсию на банковскую карту Какие есть плюсы при получении пенсии наличными на почте Сейчас пенсионеры могут выбрать один из нескольких способов доставки пенсии. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Когда выгоднее получать пенсию на карту, а когда наличными? Пенсионеры могут выбрать несколько способов доставки пенсии. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Когда выгоднее получать пенсию на банковскую карту

Получать пенсию на карту удобнее тем, кто пользуется банковскими услугами. Социальный фонд России перечисляет пенсию на банковский счёт. Пенсию можно получать на карту «Мир» и в кассе банка.

Главное преимущество такого способа — не нужно находиться дома в определённый день или ходить на почту. Кроме того, деньги можно снимать частями, оплачивать покупки картой и пользоваться банковскими услугами. Например, часть пенсии можно сразу переводить на вклад.

Впрочем, важно учитывать и такие нюансы. Пожилому человеку нужно соблюдать обычные правила безопасности: никому не сообщать ПИН-код, коды из СМС и данные для входа в банковское приложение. Также при выборе банка стоит учитывать доступность банкоматов и отделений, особенно если пенсионер предпочитает пользоваться наличными.

Если человек самостоятельно пользуется картой банковский способ обычно практичнее: деньги автоматически поступают на счёт, не нужно подстраиваться под почтовый график, а воспользоваться ими можно в любое удобное время.

Какие есть плюсы при получении пенсии наличными на почте

С почтой есть два варианта: получать деньги можно в почтовом отделении или на дому. Дата получения определяется графиком доставки. Конкретные сроки могут различаться в зависимости от региона и почтового отделения.

Доставка на дом может быть удобнее для пожилых и маломобильных людей, которым сложно самостоятельно ходить в банк или на почту. При этом пенсионеру приходится учитывать график доставки.

- Я бы рекомендовала обратить внимание на очень важный нюанс: если человек шесть месяцев подряд нн получит пенсию через почту, то выплату приостановят. Это происходит автоматически. Не важно почему пенсионер не смог получить выплату: по болезни, из-за отъезда или просто забыл. Для возобновления выплат потребуется обратиться в СФР с заявлением, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Если человек пропустил только установленный день доставки, это само по себе не означает потерю пенсии: неполученные деньги можно получить позднее в пределах соответствующего доставочного периода.

Наличные с доставкой на дом могут быть удобнее человеку, которому трудно выходить из дома или пользоваться банковской картой. Получение в почтовом отделении имеет смысл для тех, кто принципиально предпочитает наличные и может самостоятельно приходить за ними.

Кстати, пенсионер вправе изменить способ доставки. Заявление можно подать через Госуслуги, клиентскую службу СФР или МФЦ; СФР также указывает возможность подачи заявления по почте.

Авторы Нина Важдаева