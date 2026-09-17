С 1 октября повысят социальные выплаты. Сколько составят прибавки пенсионерам и семьям с детьми Оглавление Какие социальные выплаты повысят с 1 октября Как с 1 октября будут оценивать доходы при назначении единого пособия Какие разовые выплаты получат пенсионеры с 1 октября С 1 октября изменится начисление ряда социальных выплат. Какие новшества появятся для получателей пособий, пенсий и начислений к праздникам? С 1 октября изменится начисление социальных выплат. Обложка © Life.ru

Какие социальные выплаты повысят с 1 октября

Основное октябрьское повышение связано с военнослужащими и сотрудниками силовых ведомств. С 1 октября предусмотрено увеличение их денежного довольствия на 4%, вслед за этим вырастут и военные пенсии. Размер прибавки в каждом случае будет индивидуальным. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Для остальных получателей социальных мер поддержки октябрь скорее важен не новой индексацией, а отдельными сроками и правилами. Например, до 1 октября федеральные льготники могут определиться, хотят ли они в следующем году получать набор социальных услуг — лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд — в натуральной форме либо полностью или частично заменить его денежной компенсацией. Сам выбор начнёт действовать уже с 1 января 2027 года, рассказал Александр Аксёненко.

Как с 1 октября будут оценивать доходы при назначении единого пособия

Чтобы объективно оценить финансовое состояние семьи при назначении единого пособия, в трёх регионах — Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе — проводят специальный эксперимент. Его цель — сравнить доход семьи с оборотами по счетам и вкладам. Делается это с помощью автоматического механизма проверки банковских поступлений.

— Эксперимент уже проводится в тестовом режиме. С 1 августа и до 30 сентября данные о поступлениях собирают, но ещё не учитывают при назначении пособия. Учитывать их начнут с 1 октября и по 31 декабря 2026 года. Если сумма всех поступлений на вклады и счета превысит 200% от совокупного дохода семьи, то в выплате пособия откажут, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Какие разовые выплаты получат пенсионеры с 1 октября

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. К этой дате предусмотрены выплаты на региональном уровне. Суммы, условия получения и перечень получателей сильно различаются в зависимости от региона.

Например, в Ненецком автономном округе (НАО) выплата предоставляется проживающим в регионе женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, имеющим стаж работы в НАО не менее 15 лет. Получить её могут также инвалиды I, II или III группы тех же возрастов, если проживают в НАО не менее 20 лет. Размер выплаты составляет 10 400 рублей для людей, не достигших 70 лет, и 17 272,32 рубля для тех, кто старше.

В Рязанской области 500 рублей ко Дню пожилого человека получат люди старше 90 лет. В Приморском крае ко Дню пожилого человека пенсионеры получат по 1 000 рублей. В Челябинской области выплатят 800 рублей. Чтобы узнать о выплатах в конкретном регионе, стоит обратиться в местные органы социальной защиты.

Кроме того, с 1 октября повысят пенсии военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств. В 2026 году предусмотрена индексация на 4%. Она связана с увеличением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, от которого зависит размер таких пенсий.

Авторы Нина Важдаева