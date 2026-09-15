С 1 октября вступят в силу изменения в назначении детских пособий. Что нового ждёт родителей Оглавление Как будут назначать пособия на детей с 1 октября Что родителям нужно успеть сделать до 1 октября С 1 октября 2026 года появится сразу несколько новшеств для родителей. Они касаются, в частности, назначения пособий на детей. Что нужно учесть, чтобы не потерять выплаты? С 1 октября 2026 года появятся новшества в получении пособий. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Как будут назначать пособия на детей с 1 октября

При назначении единого пособия Социальный фонд России проверяет доходы и имущество семьи. При этом не всегда удаётся оценить её реальное финансовое положение. Например, на счета могут регулярно поступать деньги, которые не отражены в заявленных доходах. Чтобы оценить истинное финансовое состояние семьи, в трёх регионах — Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе — стартует эксперимент, задача которого — сравнить доход семьи с оборотами по счетам и вкладам. Для этого разрабатывается автоматический механизм проверки банковских поступлений.

— Система уже работает в тестовом режиме с 1 августа. До 30 сентября данные о поступлениях собирают, но пока не учитывают при назначении пособия. А вот с 1 октября и по 31 декабря 2026 года они уже начнут влиять на решения по заявлениям, поданным в этот период. В пособии откажут, если сумма всех поступлений на вклады и счета окажется более 200% от совокупного дохода семьи. Кстати, в Москве аналогичное правило уже действует, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она обратила внимание, что проверят не только карту, на которую приходят пособия, но и другие персональные карты, счета и вклады заявителя, а также его супруги и детей. А вот расходы семьи, в частности покупки и переводы, изучать не будут.

— Стоит учесть, что при оценке оборотов по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, налоговые вычеты и кредитные деньги, а также доходы от продажи имущества. Эксперимент проходит в три этапа. С 1 октября завершается третий этап. Но надо понимать, что это лишь эксперимент, и ещё рано говорить, распространят ли его на всю страну, — отметила Елена Кузнецова.

Что родителям нужно успеть сделать до 1 октября

До 1 октября работающие родители с двумя и более детьми могут подать заявление на ежегодную семейную выплату. По сути, государство возвращает семье часть уплаченного за прошлый год НДФЛ: налог пересчитывается по ставке 6%, а разница возвращается родителю. Размер выплаты у каждой семьи будет индивидуальным. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Отдельно октябрь важен для семей, которые планируют решать жилищный вопрос. До 1 октября сохраняются действующие условия программы «Семейная ипотека».

— Сейчас обсуждаются варианты её дальнейшей настройки, но окончательные изменения пока не утверждены, поэтому говорить заранее о новых ставках или дополнительных льготах с этой даты пока рано. При этом с сентября уже действует ещё одна важная мера: семьи, у которых после оформления ипотеки родился или был усыновлён второй либо последующий ребёнок, могут получить ипотечные каникулы продолжительностью до полутора лет. Это хорошая возможность для семей, которым после рождения ребёнка стало сложнее справляться с ежемесячными платежами, — добавил Александр Аксёненко.

Авторы Нина Важдаева