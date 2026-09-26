Дополнительный доход с сюрпризом: Какие правила ждут работающих пенсионеров
Юрист Капитонова: Подработка не уменьшает страховую пенсию по старости
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Сам факт трудоустройства после выхода на пенсию обычно не приводит к уменьшению выплат, однако в отдельных случаях дополнительный доход может иметь значение. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Елена Капитонова.
По словам специалиста, работающим пенсионерам важно учитывать не только размер заработка, но и то, какие именно выплаты и льготы они получают. В некоторых ситуациях изменение статуса гражданина может повлиять на право на отдельные меры поддержки.
Особое внимание стоит обратить на выплаты, которые назначаются с учётом дохода человека. Если дополнительный заработок изменяет условия получения такой помощи, пенсионер может столкнуться с пересмотром размера или прекращением отдельных выплат.
При этом обычная страховая пенсия по старости сама по себе не отменяется из-за того, что человек продолжает работать. Дополнительная занятость может, наоборот, учитываться при последующем перерасчёте пенсионных выплат.
Юрист рекомендовала пенсионерам заранее уточнять последствия трудоустройства, особенно если речь идёт о получении нескольких видов поддержки одновременно. Это поможет избежать неожиданного изменения выплат.
Ранее Life.ru рассказывал, что средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тысяч рублей. Размер выплат зависит от стажа, заработка и других факторов, которые учитываются при назначении пенсии.
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