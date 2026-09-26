Не только космонавтам: В Госдуме раскрыли, кто получает пенсию больше 100 тысяч

Государственную пенсию более 100 тысяч рублей получают космонавты, Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда РФ и матери-героини. Кроме того, некоторым представителям этих категорий положены дополнительные выплаты, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

По словам депутата, пенсионеры по возрасту из перечисленных категорий могут рассчитывать ещё на 36,5 тысячи рублей дополнительного материального обеспечения. Эта сумма выплачивается сверх государственной пенсии.

Бессараб также объяснила, от чего зависит размер обычной страховой пенсии. В отличие от государственного обеспечения отдельных категорий граждан, при её расчёте учитывается заработок человека за трудовую жизнь.

По словам парламентария, в среднем пенсионные выплаты составляют около 40% утраченного заработка. Таким образом, размер страховой пенсии связан с доходами, которые гражданин получал во время трудовой деятельности.

Ранее Life.ru сообщал, что средняя пенсия неработающих россиян к 1 августа достигла 25 849 рублей. По данным Социального фонда России, годом ранее этот показатель составлял около 24 тысяч рублей. Самые высокие выплаты зафиксировали на Чукотке, где пенсионеры получали в среднем 43 986 рублей.