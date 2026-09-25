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Опубликовано 25 сентября, 05:28

Средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Средняя пенсия неработающих россиян на 1 августа составила 25 849 рублей. Это следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Годом ранее размер пенсионного обеспечения этой категории граждан был ниже. В августе 2025 года средняя выплата составляла около 24 013 рублей.

Самые высокие показатели среди неработающих пенсионеров зафиксировали в Чукотском автономном округе. Там средний размер выплаты в августе достиг 43 986 рублей.

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Больше новостей о пенсиях, выплатах и способах распоряжаться деньгами — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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