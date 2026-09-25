Средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тысяч рублей

Средняя пенсия неработающих россиян на 1 августа составила 25 849 рублей. Это следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Годом ранее размер пенсионного обеспечения этой категории граждан был ниже. В августе 2025 года средняя выплата составляла около 24 013 рублей.

Самые высокие показатели среди неработающих пенсионеров зафиксировали в Чукотском автономном округе. Там средний размер выплаты в августе достиг 43 986 рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, когда в 2027 году планируется проиндексировать страховые и социальные пенсии. Страховые выплаты намерены повысить дважды — с 1 февраля и 1 апреля, социальные — с 1 апреля.