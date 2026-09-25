Выплату пенсии могут приостановить. Почему это происходит и как избежать проблем с получением денег Оглавление Кому и почему перестанут платить страховую пенсию Почему могут приостановить выплату пенсии по инвалидности Когда перестают выплачивать пенсию по потере кормильца Выплату каких пенсий приостановят при переезде Многие пенсионеры не знают, что в ряде случаев выплату пенсии могут приостановить. Это происходит, если человек не соблюдает определённые правила получения денег. Почему могут приостановить выплату пенсии и как этого избежать? В ряде случаев выплаты пенсии могут приостановить. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Кому и почему перестанут платить страховую пенсию

Люди, которые вышли на пенсию по возрасту, часто уверены, что продолжат получать эти выплаты всю жизнь. В большинстве случаев это так. Тем не менее есть ситуации, в которых начисление страховой пенсии могут приостановить. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

— Пенсионеры могут получать выплаты на карту или наличными на почте. Вот если человек получает пенсию на почте, то тут нужно учесть важный нюанс. Социальный фонд России может временно приостановить выплату страховой пенсии, если человек не приходит за ней в течение шести месяцев подряд. Выплату приостановят ещё на шесть месяцев. Срок отсчитывается с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда истекли указанные шесть месяцев. Кстати, такие ограничения касаются не только тех, кто получает пенсию лично в отделении почты, но и тех, кому приносят выплаты на дом, — уточнила Елена Кузнецова.

Важно отметить, что если пенсия приходит на банковскую карту, то пенсия считается полученной с момента зачисления. В этом случае уже неважно, снимает пенсионер полученные деньги, оплачивает что-либо картой или же вообще не проводит никаких операций по счёту.

Почему могут приостановить выплату пенсии по инвалидности

В Социальном фонде России отметили, что выплату пенсии по инвалидности могут приостановить, если человек не явился в установленный срок на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.

— В такой ситуации пенсию перестают выплачивать на три месяца — начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда истёк срок прохождения переосвидетельствования, — пояснили в СФР.

Когда перестают выплачивать пенсию по потере кормильца

Что касается пенсии по потере кормильца, то тут действуют особые правила. Например, выплату могут приостановить на шесть месяцев, если человеку исполнилось 18 лет, но нет документов, подтверждающих его очное обучение по программам основного общего или среднего общего образования.

Аналогичный шестимесячный срок предусмотрен, если после достижения 18 лет закончился период очного обучения, на основании которого продолжалась выплата пенсии по потере кормильца.

Если совершеннолетний получатель пенсии по потере кормильца окончил школу, но не представил сведения о дальнейшем очном обучении по профессиональной образовательной программе или программе профессионального обучения, то выплату приостановят. При этом шестимесячный срок приостановки начнётся с 1 сентября года, в котором было завершено обучение.

Выплату каких пенсий приостановят при переезде

Особые правила действуют при переезде пенсионера на постоянное место жительства за границу. Бывает, что человек уезжает в страну, с которой у России заключён международный договор, предусматривающий пенсионное обеспечение по месту проживания. Тогда выплату российской пенсии могут приостановить, если нет документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию в этой стране.

Если пенсионер переезжает в страну, с которой у России такого договора нет, выплата также может быть приостановлена на шесть месяцев, если в СФР поступили документы о выезде, но сам пенсионер не подал необходимое заявление.

Есть нюанс, который касается и переехавших за рубеж получателей пенсии по потере кормильца. Если совершеннолетний получатель учится очно в иностранной образовательной организации за пределами России, но не представил ежегодное подтверждение обучения, то ему приостановят выплату пенсии на шесть месяцев.

Авторы Нина Важдаева