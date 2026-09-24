Пособия, маткапитал и пенсии вырастут: Котяков назвал сроки индексации

Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, планируется проиндексировать на 6,8% с 1 января 2027 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

«Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, — с 1 января 2027 года на 6,8%, социальные выплаты, среди которых ЕДВ, материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребёнка — с 1 февраля по фактической инфляции, страховые пенсии — дважды с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии — с 1 апреля», — заявил Котяков.

Таким образом, с 1 февраля по уровню фактической инфляции планируется увеличить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребёнка. Страховые пенсии в 2027 году намерены проиндексировать дважды, а социальные — с 1 апреля.

А ранее в России предложили пересмотреть принцип назначения детских выплат и отказаться от жёсткой привязки к доходам семьи. В ГД выступили с идеей ввести базовую выплату на ребёнка для всех родителей.