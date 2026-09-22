Всем независимо от дохода: В Госдуме предложили ввести базовую выплату на ребёнка

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести базовую выплату на ребёнка для всех семей независимо от уровня дохода. С инициативой она обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

«Предлагаем рассмотреть возможность введения базовой выплаты на ребёнка, предоставляемой всем семьям с детьми независимо от уровня дохода либо при минимальном наборе понятных и прозрачных критериев», — говорится в письме.

По словам Буцкой, сейчас при росте доходов родители могут утратить право на ежемесячную выплату, что «формирует неблагоприятный сигнал: официальная занятость, рост дохода и ответственное финансовое поведение могут привести не к укреплению положения семьи, а к потере государственной поддержки». Депутат также отметила, что формальный доход не всегда отражает фактическое положение семьи.

«Семья может не относиться к категории малоимущих, но иметь высокие обязательные расходы на жильё, питание, лечение, транспорт, образование, детские кружки, одежду и обеспечение нескольких детей», — подчеркнула она.

Кроме того, Буцкая обратила внимание, что проверка нуждаемости расходует бюджетные средства на работу сотрудников и информационных систем. В письме указано, что значительная часть бюджетного ресурса может расходоваться не непосредственно на поддержку детей, а на содержание сложного механизма проверок и отказов.

Она предложила провести комплексную оценку полной стоимости администрирования выплат и сопоставить эти расходы с экономией от отказов в назначении пособий.

Единое пособие получают семьи с детьми до 17 лет и беременные, вставшие на учёт до 12-й недели, при доходе ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Ранее Life.ru писал, что семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть НДФЛ за прошлый год, подав заявление до 30 сентября. Выплата положена работающим родителям, опекунам или усыновителям при доходе не выше 1,5 прожиточного минимума на человека, детях до 18 лет (или до 23 при очном обучении) и уплаченном НДФЛ. Её размер — разница между стандартной ставкой и льготными 6%, а подать заявление можно через «Госуслуги», СФР или МФЦ.