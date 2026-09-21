С 1 октября повысят оклады и проведут индексацию зарплат. Кому сделают прибавку Оглавление Кому повысят зарплаты с 1 октября В чём особенность индексации окладов в этом году С 1 октября пройдет плановая индексация зарплат. Кроме того, часть выплат повысят на региональном уровне. Кого ждёт прибавка и сколько она составит? С 1 октября повысят зарплаты. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кому повысят зарплаты с 1 октября

С 1 октября повышение зарплат затронет разные категории работников. На федеральном уровне предусмотрены свои решения, регионы также принимают дополнительные меры. Например, в Новосибирской области с октября не менее чем на 7,5% увеличат зарплаты работников государственных учреждений, которые не относятся к так называемым «указным» категориям. Речь идёт о сотрудниках бюджетной сферы, для которых не действует отдельный механизм оплаты труда, установленный президентскими указами. Таких работников в областных учреждениях порядка 38 тысяч. Об этом рассказал председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

— Для учителей, врачей, воспитателей, социальных работников и работников культуры действует отдельный порядок повышения зарплат. Особенно хотел бы обратить внимание на педагогов — тем более что 5 октября мы отмечаем День учителя. В этом году 1 250 лучших учителей страны по итогам конкурса получат федеральные премии по 200 тысяч рублей. Такие меры поддержки важны, но на встречах с педагогами я постоянно слышу о другой, системной проблеме — низких базовых окладах. Чтобы выйти на достойный уровень дохода, учителям зачастую приходится брать большое количество часов и дополнительную нагрузку. Поэтому повышение зарплат не должно сводиться только к очередной индексации или отдельным премиям. Нужно добиваться роста базовой части оплаты труда педагогов, — добавил Александр Аксёненко.

В чём особенность индексации окладов в этом году

С 1 октября денежное довольствие проиндексируют военным, сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, таможни и федеральной противопожарной службы. Прибавка составит 4% к окладам по должности и званию. Об этом рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

— Особенность кампании 2026 года — единый коэффициент для всех госслужащих без исключения. Есть единый норматив, который нельзя менять вниз, но регионы могут делать свои надбавки, — добавил Владимир Виноградов.

В Ивановской области с 1 октября на 7,4% вырастут минимальные оклады работников областных государственных учреждений и работников органов государственной власти. В Удмуртии 6,3% составит прибавка к окладам работников региональных госучреждений. В Брянской области на 4% проиндексируются тарифные ставки, должностные оклады и ставки заработной платы работников государственных учреждений области. В Свердловской области на 4% повысят фонды оплаты труда работников бюджетной сферы, которые не относятся к категориям из «майских указов», а также работников органов местного самоуправления.

Авторы Нина Важдаева