В десяти регионах РФ пенсии работающих граждан превысили 30 тысяч рублей
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Средняя пенсия работающих граждан превысила 30 тыс. рублей в десяти регионах России по итогам августа 2026 года. Самый высокий показатель зафиксировали на Чукотке. Это следует из статистики Социального фонда России, сообщает ТАСС.
В Чукотском автономном округе работающие пенсионеры в среднем получали 39,6 тыс. рублей. Следом идут Ненецкий автономный округ с показателем 36,1 тыс. рублей и Магаданская область, где средняя выплата составила 35 тыс. рублей.
На Камчатке средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан достиг 33,8 тыс. рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 33,6 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком — 32,7 тыс. рублей, а в Якутии — 32,1 тыс. рублей.
В Мурманской области работающие пенсионеры в среднем получали 31,2 тыс. рублей. На Сахалине размер выплаты достиг 30,8 тыс. рублей, а в Республике Коми — 30,3 тыс. рублей.
Отметку в 30 тыс. рублей в августе преодолели преимущественно северные и дальневосточные регионы. При этом средняя пенсия неработающих граждан по России за тот же месяц составила 24017 рублей.
Ранее сообщалось, что трудоустройство после выхода на пенсию само по себе не приводит к уменьшению страховой пенсии по старости. Юрист Елена Капитонова отмечала, что дополнительный доход может повлиять на отдельные выплаты и льготы, которые назначают с учётом материального положения человека. Работающим пенсионерам также продолжают учитывать страховые взносы работодателя при последующих перерасчётах. Специалист рекомендовала заранее выяснять последствия трудоустройства, если пенсионер одновременно получает несколько видов социальной поддержки.
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