Реальные зарплаты в РФ за четыре года обогнали производительность труда в 6 раз

С 2022 по 2025 год реальные зарплаты в России выросли на 25,2% к уровню 2021-го, тогда как производительность труда увеличилась лишь на 4,2%. Об этом пишет РБК со ссылкой на обновлённые данные Росстата.

Накопленный разрыв между двумя показателями за четыре года достиг 21 процентного пункта. В последний раз производительность труда росла быстрее зарплат в 2015 году, причём тогда оба показателя снижались.

В первом полугодии 2026 года реальные зарплаты прибавили 6,5% в годовом выражении, а производительность труда, по оперативной оценке Росстата без учёта малого бизнеса, сократилась на 0,5%. Разница в темпах достигла семи процентных пунктов против примерно пяти за аналогичный период прошлого года. При этом эксперты отмечают, что сравнивать показатели внутри года следует с осторожностью.

В Банке России фиксируют постепенное сближение динамики зарплат и производительности труда. Сокращение разрыва уменьшает инфляционное давление, однако в регуляторе подчёркивают, что его величина всё ещё остаётся значительной по историческим меркам.

В Минэкономразвития также считают, что зарплаты не могут постоянно расти быстрее производительности. По прогнозу ведомства, разница в годовых темпах двух показателей должна сократиться до 3,3 п.п. по итогам 2026 года и до 0,5 п.п. в 2027-м.

Ранее Life.ru сообщал, что средняя начисленная зарплата в России в июне 2026 года приблизилась к 115 тысячам рублей. По данным Росстата, она составила 114 743 рубля, увеличившись за год на 9,6%, а в реальном выражении зарплаты за июнь выросли на 3,4%.