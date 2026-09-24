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Регион
Опубликовано 24 сентября, 13:27

Зарплаты россиян вырастут сильнее ожиданий: МЭР улучшило прогноз на 2026 год

МЭР улучшило прогноз роста реальных зарплат в России в 2026 году до 4%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных зарплат россиян в 2026 году до 4%. Об этом свидетельствуют материалы прогноза социально-экономического развития на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Предыдущая оценка ведомства предполагала рост реальных зарплат в текущем году лишь на 2,2%. Таким образом, прогноз повышен сразу на 1,8 процентного пункта.

При этом ожидания на 2027 год, напротив, стали скромнее. Теперь Минэкономразвития прогнозирует увеличение реальных зарплат на 1,8% вместо ожидавшихся ранее 2,5%.

На 2028 и 2029 годы прогноз остался без изменений. Ожидается, что реальные зарплаты вырастут соответственно на 2,8% и 3%.

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Ранее Life.ru сообщал, что минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году планируется увеличить на 6,8% — до 28 935 рублей. Об этом 24 сентября сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Больше новостей о зарплатах, доходах россиян и экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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