Автоэксперт исключил дефицит курьеров в Москве из-за теста на ПДД

Обязательное тестирование на знание правил дорожного движения не приведёт к массовому отстранению курьеров и нехватке сотрудников служб доставки в Москве. Такой прогноз сделал автоэксперт Артём Бобцов в эфире радио «Комсомольская правда».

С 15 октября доставщики, не прошедшие проверку, получат статус «Неактивный» и не смогут выполнять заказы. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Новые требования затронут более 100 тысяч человек, работающих в столице.

«Думаю, что особых проблем она не вызовет. По крайней мере у тех курьеров, которые и так регулярно по дорогам ездят, они правила всё-таки достаточно на базовом уровне знают хорошо. Так что думаю, что нет, дефицита ждать не стоит», — заявил Бобцов.

При этом специалист предупредил, что успешное прохождение экзамена ещё не гарантирует соблюдения ПДД на практике. Доставщики ежедневно передвигаются среди пешеходов, автомобилей и общественного транспорта, поэтому одних теоретических знаний недостаточно.

По мнению эксперта, проверку необходимо дополнить контролем за поведением сотрудников во время выполнения заказов. Крупные сервисы уже располагают данными об их перемещениях и маршрутах, которые можно использовать для выявления опасной езды и других нарушений.

Бобцов сравнил новую систему с действующей проверкой знаний правил у таксистов. Он считает тестирование полезным инструментом для упорядочивания работы служб доставки, но не универсальным способом заставить сотрудников соблюдать требования безопасности.

Говоря о возможном распространении такой практики на другие регионы, автоэксперт подчеркнул важность дорожной инфраструктуры. По его оценке, сначала необходимо создать подходящие условия для передвижения курьеров, а затем контролировать выполнение установленных правил.

Ранее юрист рассказала, что россияне совмещают основную работу с подработкой — курьером, официантом, барменом или оператором кол-центра. 22% хотели бы её найти, а 15% уже имеют дополнительный доход. Важно, чтобы вторая занятость вписывалась в график; варианты есть в логистике, общепите, гостиницах, консультировании, промо и кол-центрах.