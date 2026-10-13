Юрист раскрыла лучшие способы получить второй доход, не увольняясь с основной работы

Россияне могут получать дополнительный доход, совмещая основную занятость с работой курьером, официантом, барменом или оператором кол-центра. Об этом рассказала главный юрист платформы для поиска подработки Яна Маз в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, 22% работающих россиян хотели бы найти подработку, но пока не имеют такого опыта. Ещё 15% уже получают дополнительный доход наряду с основной зарплатой. При выборе второй работы важно учитывать не только заработок, но и возможность встроить новые обязанности в привычный график.

«В складской логистике можно рассмотреть комплектацию заказов, погрузку и разгрузку, работу разнорабочим, а также задания для водителей и пеших или автомобильных курьеров. В общепите и гостиничном бизнесе тоже есть варианты — часто требуются официанты, бармены, хостес», — пояснила Маз.

Тем, кто легко находит общий язык с людьми, юрист предложила рассмотреть работу консультантом, промоутером или сотрудником службы поддержки. Также дополнительный заработок можно найти в кол-центрах.

Маз напомнила, что подработку можно оформить по трудовому договору в порядке совместительства либо по гражданско-правовому договору для выполнения отдельных заданий. Возможна и самозанятость, однако этот налоговый режим сам по себе не заменяет договорённостей с заказчиком.

Перед началом работы эксперт рекомендовала письменно согласовать обязанности, сроки, размер и порядок оплаты, условия приёмки результата и возможных доработок. Это поможет снизить риск споров с работодателем или заказчиком.

Ранее Life.ru рассказывал, могут ли уволить за подработку на стороне. Юрист объяснила, что законодательство не запрещает сотрудникам коммерческих организаций дополнительно зарабатывать в свободное от основной работы время. При этом для государственных и муниципальных служащих, а также руководителей компаний действуют отдельные ограничения, связанные с конфликтом интересов.