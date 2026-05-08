Курьерам на велосипедах и мопедах запретили разгоняться в Москве быстрее 25 км/ч

Столичные власти утвердили новый регламент работы служб доставки, внедрив адресную систему учёта каждого сотрудника. О нововведениях отчиталась пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Теперь в единую цифровую платформу стекаются данные не только о компаниях, но и о конкретных доставщиках. Такой подход позволяет отслеживать деятельность исполнителей в режиме реального времени.

Перед началом смены курьер обязан пройти верификацию документов и сделать фотоотчёт. Процедура гарантирует, что к работе допускаются только проверенные сотрудники.

Для мопедов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности установили специальные IoT-модули. Устройства физически не позволят курьерам разогнаться быстрее 25 километров в час.

Единая база обновляется постоянно, что ускоряет реакцию на нарушения. Недобросовестных работников могут оперативно оштрафовать или заблокировать доступ к заказам.

Заммэра Максим Ликсутов подчеркнул, что ежедневно в городе выполняется более 700 тысяч доставок. По его словам, подтверждение личности и контроль скорости делают процесс безопаснее для всех участников движения. За два действия единого стандарта уровень доверия москвичей к сервисам вырос до 80%. Власти продолжают совершенствовать систему ради порядка на дорогах и спокойствия жителей.

