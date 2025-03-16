Россиян могут обязать получать права для езды на электросамокатах

В российских городах начали по весне вновь появляться электросамокаты, которые вызывают с каждым годом всё больше вопросов по обеспечению безопасности при их использовании. У депутатов Госдумы появилось несколько идей на тему того, как можно обезопасить людей, одна из них – введение прав на их управление, сказано на сайте ГД.

За 9 месяцев 2024 года было зафиксировано 3897 ДТП с участием самокатчиков, что на 47,2% больше, чем за год до этого. В связи с такой статистикой в Госдуме предложили несколько вариантов, как можно было бы сделать процесс более безопасным.

К примеру, было предложено уточнить термин «транспортное средство», сделав акцент на его предназначении для индивидуального перемещения по дорогам. Кроме того, понятие «водитель» было предложено расширить и на тех, кто управляет электросамокатом или иными СИМ (средства индивидуальной мобильности).

Категорию транспортных средств предлагается дополнить подразделом «М1», в который войдут СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт. А в разделы «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) будут включены электросамокаты мощностью от 0,25 до 4 кВт и выше.

Права на управление электросамокатами подкатегории «М1» предлагается предоставлять лишь лицам старше 16 лет.