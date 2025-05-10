Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 07:50

Автобус с 52 туристами угодил в смертельное ДТП под Ростовом по вине водителя «Оки»

«Ока» вылетела на встречку и протаранила автобус под Ростовом, погиб человек

ДТП в Ростовской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

ДТП в Ростовской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области легковушка вылетела на встречную полосу во время движения по трассе и врезалась в пассажирский автобус, в результате ДТП скончался один человек. Об этом сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция и публикует фото с места аварии.

«09.05.2025 года в 23:40 на 51 км автодороги «Морозовск — Цимлянск» водитель 1967 г.р., управляя автомобилем «Ока», на затяжном правом повороте допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автобусом «Неоплан», под управлением водителя 1988 г.р.», — сказано в тексте.

Автобус перевозил 52 туриста и 2 водителей, возвращавшихся в Воронеж из Элисты. Среди них пострадавших нет. Однако до приезда бригады медиков умер водитель «Оки».

Нетрезвый самокатчик стал виновником ДТП в Приангарье
Нетрезвый самокатчик стал виновником ДТП в Приангарье

Ранее сообщалось, что в Истре произошла смертельная авария с двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП водитель одной из грузовых машин умер на месте, а шофёр второго получил травмы.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar