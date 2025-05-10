Автобус с 52 туристами угодил в смертельное ДТП под Ростовом по вине водителя «Оки»
«Ока» вылетела на встречку и протаранила автобус под Ростовом, погиб человек
ДТП в Ростовской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области легковушка вылетела на встречную полосу во время движения по трассе и врезалась в пассажирский автобус, в результате ДТП скончался один человек. Об этом сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция и публикует фото с места аварии.
«09.05.2025 года в 23:40 на 51 км автодороги «Морозовск — Цимлянск» водитель 1967 г.р., управляя автомобилем «Ока», на затяжном правом повороте допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автобусом «Неоплан», под управлением водителя 1988 г.р.», — сказано в тексте.
Автобус перевозил 52 туриста и 2 водителей, возвращавшихся в Воронеж из Элисты. Среди них пострадавших нет. Однако до приезда бригады медиков умер водитель «Оки».
Ранее сообщалось, что в Истре произошла смертельная авария с двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП водитель одной из грузовых машин умер на месте, а шофёр второго получил травмы.