В Истре произошло ДТП с двумя грузовиками, погиб один из водителей

В Истре произошла смертельная авария с двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП водитель одной из грузовых машин умер на месте, а шофёр второго получил травмы, сообщила пресс-служба МВД Подмосковья.

Последствия аварии. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Всё произошло на 314-м километре трассы А-113 «ЦКАД». Около 08:10 грузовик Scania, двигаясь в попутном направлении, спровоцировал цепную реакцию, врезавшись в Mercedes и попутно задев два легковых автомобиля.

«Водитель «Скании» погиб на месте. Водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения», — говорится в публикации.

На опубликованных снимках с меса аварии можно увидеть, что Mercedes опрокинулся на борт от столкновения, легковой автомобиль марки Opel оказался серьёзно повреждён. О состоянии водителей легковушек не сообщалось.