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Регион
5 мая, 10:36

В Истре произошло ДТП с двумя грузовиками, погиб один из водителей

Последствия аварии. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Последствия аварии. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

В Истре произошла смертельная авария с двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП водитель одной из грузовых машин умер на месте, а шофёр второго получил травмы, сообщила пресс-служба МВД Подмосковья.

Последствия аварии. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Последствия аварии. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Всё произошло на 314-м километре трассы А-113 «ЦКАД». Около 08:10 грузовик Scania, двигаясь в попутном направлении, спровоцировал цепную реакцию, врезавшись в Mercedes и попутно задев два легковых автомобиля.

«Водитель «Скании» погиб на месте. Водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения», — говорится в публикации.

На опубликованных снимках с меса аварии можно увидеть, что Mercedes опрокинулся на борт от столкновения, легковой автомобиль марки Opel оказался серьёзно повреждён. О состоянии водителей легковушек не сообщалось.

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Накануне вечером стало известно о ДТП во Владимире, в котором получили травмы трое сотрудников медицинской бригады. Авария произошла из-за водителя Opel, который ехал на зелёный и не уступил дорогу карете скорой помощи, ехавшей с включёнными спецсигналами. От столкновения «газель» медслужбы перевернулась.

Юрий Лысенко
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