Автобус сорвался со 100-метровой скалы на Шри-Ланке: погиб 21 человек, 30 ранены

Страшная авария произошла на Шри-Ланке – пассажирский автобус слетел с трассы и рухнул в пропасть, погибло не менее 21 пассажира, ещё более 30 получили травмы. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел на дороге Нувара-Элия – Гампола. Автобус ехал из Катарагамы в Курунегалу. Личности погибших устанавливаются. В общей сложности там было 75 пассажиров.

«Во время поворота он упал с высоты 100 метров со скалы», — рассказали в полиции.