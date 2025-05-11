Автобус сорвался со 100-метровой скалы на Шри-Ланке: погиб 21 человек, 30 ранены
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Страшная авария произошла на Шри-Ланке – пассажирский автобус слетел с трассы и рухнул в пропасть, погибло не менее 21 пассажира, ещё более 30 получили травмы. Об этом сообщила местная полиция.
Инцидент произошел на дороге Нувара-Элия – Гампола. Автобус ехал из Катарагамы в Курунегалу. Личности погибших устанавливаются. В общей сложности там было 75 пассажиров.
«Во время поворота он упал с высоты 100 метров со скалы», — рассказали в полиции.
Ранее в Турции произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса, который на трассе столкнулся с самосвалом и легковым автомобилем. В результате аварии погибли шесть человек, ещё 18 получили травмы различной степени тяжести.