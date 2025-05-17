Фельдшер погибла при столкновении машины скорой помощи с грузовиком в ЕАО
Погибшая в ДТП фельдшер Ирина Яровенко. Обложка © VK / Департамент здравоохранения правительства ЕАО
На автодороге Чита – Хабаровск в Еврейской автономной области произошло столкновение между грузовым автомобилем и машиной скорой помощи. В аварии погиб один из пассажиров медицинского автомобиля, а водителя и ещё одного человека госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По информации областной полиции, инцидент произошёл на повороте к селу Пашково в Облученском районе. Удар между транспортными средствами привёл к их возгоранию.
По данным местного Департамента здравоохранения, в ДТП погибла медицинская сестра скорой помощи Ирина Яровенко. Других пострадавших доставили вертолётом во вторую краевую больницу Хабаровска. Водитель Александр Долгополов лежит в обычной палате отделения ортопедии, мужчина в стабильном состоянии. Фельдшер Анастасия Белоусова — в отделении реанимации, о её состоянии будет известно позднее.
Недавно ДТП с участием «скорой» произошло во Владимире. В результате столкновения спецавтомобиля с легковушкой пострадали трое медиков.