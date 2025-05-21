Увеличилось число пострадавших при взрыве в Ставрополе, среди раненых – ребёнок

Число пострадавших в результате взрыва газа в Ставрополе увеличилось до трёх, за амбулаторной помощью в медицинское учреждение обратились ещё два человека, среди которых один ребёнок. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«За амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребёнок, состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.