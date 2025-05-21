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21 мая, 06:29

Увеличилось число пострадавших при взрыве в Ставрополе, среди раненых – ребёнок

Число пострадавших при взрыве в Ставрополе достигло трёх, среди них есть ребёнок

Обложка © Телеграм / Нетипичный Ставрополь

Обложка © Телеграм / Нетипичный Ставрополь

Число пострадавших в результате взрыва газа в Ставрополе увеличилось до трёх, за амбулаторной помощью в медицинское учреждение обратились ещё два человека, среди которых один ребёнок. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«За амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребёнок, состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Женщина, которая также пострадала после взрыва, была направлена в медицинское учреждение, сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным Минздрава, бригада скорой помощи приехала на место трагедии на улицу Тухачевского в течение 12 минут.

Дыра вместо стены: Появились жуткие кадры из разрушенной взрывом квартиры в Ставрополе
Дыра вместо стены: Появились жуткие кадры из разрушенной взрывом квартиры в Ставрополе

Напомним, ЧП случилось утром 21 мая. В Ставрополе произошёл взрыв бытового газа в одном из домов, который был настолько сильным, что разрушил целый этаж. В результате были повреждены порядка 60 припаркованных у дома автомобилей, начался пожар, который уже успешно локализовали. Сейчас на месте работают экстренные службы, дом отключили от всех коммуникаций.

Наталья Афонина
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