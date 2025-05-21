Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 09:39

Пять квартир и более 50 машин пострадали при взрыве газа в доме в Ставрополе

В результате взрыва газа в одном из многоквартирных домов Ставрополя повреждения получили более 50 автомобилей и 5 квартир. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Как отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко, в городе введён режим чрезвычайной ситуации.

Кадры с места взрыва. Видео © Telegram / МЧС Ставропольского края

«Провёл внеочередное заседание оперативного штаба. Приняли решение ввести в Ставрополе режим ЧС после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Тухачевского. Жильцы трёх подъездов пострадавшего дома эвакуированы. Дал поручение расселить в гостиницы всех, кто будет в этом нуждаться. Обеспечить людей всем необходимым», — сообщил он.

Град обломков: Камера сняла, как мощный взрыв изнутри разнёс многоэтажку в Ставрополе
Град обломков: Камера сняла, как мощный взрыв изнутри разнёс многоэтажку в Ставрополе

Напомним, что утром 21 мая в многоэтажке Ставрополя взорвался газ. Взрывом разнесло целый этаж. После этого вспыхнул пожар. Спасателям удалось быстро его ликвидировать. По последним данным, пострадали три человека, в том числе ребёнок.

Обложка © МЧС Ставропольского края

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar