Пять квартир и более 50 машин пострадали при взрыве газа в доме в Ставрополе

В результате взрыва газа в одном из многоквартирных домов Ставрополя повреждения получили более 50 автомобилей и 5 квартир. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Как отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко, в городе введён режим чрезвычайной ситуации.

«Провёл внеочередное заседание оперативного штаба. Приняли решение ввести в Ставрополе режим ЧС после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Тухачевского. Жильцы трёх подъездов пострадавшего дома эвакуированы. Дал поручение расселить в гостиницы всех, кто будет в этом нуждаться. Обеспечить людей всем необходимым», — сообщил он.