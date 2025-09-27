Интервидение
27 сентября, 12:16

Суд приговорил 75-летнего пенсионера к шести годам тюрьмы за изнасилование девочки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Motortion Films

На Украине 75-летний мужчина совершил насилие в отношении семилетней девочки. Как пишет издание «Думская», суд в Одесской области приговорил пенсионера к шести годам лишения свободы.

Инцидент произошёл, когда пострадавшая пришла в гости к внукам преступника. Мужчина заманил девочку в гараж, пока другие дети играли неподалёку. Следствие сумело собрать неопровержимые доказательства вины подсудимого, которые легли в основу обвинительного приговора. Суд назначил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, учитывая тяжесть содеянного, состояние ребёнка и преклонный возраст пенсионера.

Отмечается, что после освобождения на мужчину будут наложены дополнительные ограничения. В частности, ему запрещается заниматься любой деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних. Срок данного ограничения составит один год.

Ранее сообщалось, что на борту самолёта, выполнявшего рейс из Мумбаи в Цюрих, бизнесмен попытался изнасиловать 15-летнюю девушку пока она спала. Мужчина был задержан сразу после посадки лайнера и впоследствии полностью признал свою вину. Однако наказание оказалось слишком мягким.

