Суд приговорил 75-летнего пенсионера к шести годам тюрьмы за изнасилование девочки

На Украине 75-летний мужчина совершил насилие в отношении семилетней девочки. Как пишет издание «Думская», суд в Одесской области приговорил пенсионера к шести годам лишения свободы.

Инцидент произошёл, когда пострадавшая пришла в гости к внукам преступника. Мужчина заманил девочку в гараж, пока другие дети играли неподалёку. Следствие сумело собрать неопровержимые доказательства вины подсудимого, которые легли в основу обвинительного приговора. Суд назначил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, учитывая тяжесть содеянного, состояние ребёнка и преклонный возраст пенсионера.

Отмечается, что после освобождения на мужчину будут наложены дополнительные ограничения. В частности, ему запрещается заниматься любой деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних. Срок данного ограничения составит один год.

