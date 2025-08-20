Бизнесмен попытался изнасиловать школьницу в самолёте в центре Европы, но суд отпустил его

Бизнесмен был признан виновным в попытке изнасилования 15-летней школьницы на борту самолёта, выполнявшего рейс из Мумбаи в Цюрих. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

Обвиняемый воспользовался тем, что девушка уснула, укрывшись одеялом, и начал прикасаться к её интимным зонам. Потерпевшая, пребывая в шоковом состоянии, физически не могла оказать сопротивление. Мужчина был задержан сразу после посадки лайнера в цюрихском аэропорту и впоследствии полностью признал свою вину, подтвердив, что знал о возрасте жертвы и отсутствии её согласия.

Суд принял во внимание новую редакцию швейцарского Уголовного кодекса, действующую с 2024 года, где изнасилование определяется по принципу «нет — значит нет». Это означает, что преступление признаётся даже при отсутствии физического сопротивления, если жертва выразила несогласие или находилась в шоковом состоянии.

Подсудимого признали виновным в изнасиловании и сексуальных действиях с несовершеннолетней, назначив ему условное наказание в виде полутора лет лишения свободы. Прокурор охарактеризовал приговор как чрезмерно мягкий, учитывая тяжесть содеянного. В качестве дополнительных мер суд запретил осуждённому въезд в Швейцарию на пять лет и пожизненно — любую профессиональную деятельность, связанную с несовершеннолетними.

