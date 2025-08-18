В Норвегии предъявили обвинения серийному насильнику – сыну принцессы
Прокуратура предъявила сыну кронпринцессы Норвегии обвинения в 4 изнасилованиях
Мариус Борг Хёйби. Обложка © ТАСС / ABACA
Старшего сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби обвинили по 32 пунктам, включая четыре случая изнасилования. Об этом сообщает NRK. Прокуратура подчеркнула, что членство в королевской семье не станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.
«Прокуратура Осло... предъявила Хёйби обвинения по 32 пунктам. Они включают в себя четыре изнасилования, жестокое обращение в близких отношениях в адрес бывшего партнёра и несколько актов насилия по отношению к другому бывшему партнёру», — заявила прокурор Стурла Хенриксбё.
Напомним, расследование началось ещё в августе прошлого года. Хёйби оказывал содействие полиции во время допросов. В ноябре он угодил под арест. По словам адвоката, предъявленные обвинения охватывают эпизоды изнасилования — как с проникновением, так и без него, а также случаи сексуального насилия и нанесения телесных повреждений. Вероятно, было семь эпизодов с домогательствами.