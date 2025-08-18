В Норвегии предъявили обвинения серийному насильнику – сыну принцессы

Старшего сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби обвинили по 32 пунктам, включая четыре случая изнасилования. Об этом сообщает NRK. Прокуратура подчеркнула, что членство в королевской семье не станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.

«Прокуратура Осло... предъявила Хёйби обвинения по 32 пунктам. Они включают в себя четыре изнасилования, жестокое обращение в близких отношениях в адрес бывшего партнёра и несколько актов насилия по отношению к другому бывшему партнёру», — заявила прокурор Стурла Хенриксбё.