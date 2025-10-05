Дезертирство в рядах Вооружённых сил Украины приобрело угрожающие масштабы и сопоставимо с численностью нескольких общевойсковых армий. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью агентству ТАСС. По его словам, около 150 тысяч военнослужащих покинули ряды ВСУ.

«150 тысяч дезертировавших с фронта военнослужащих ВСУ — это серьёзный показатель, это 2-3 общевойсковых армии, которые ушли с фронта. Причём дезертировали не только в Польшу, Венгрию и Румынию, а перешли в Россию. Более того, многие из них приняли военную присягу России, взяли в руки оружие и пошли сражаться с киевским режимом», — подчеркнул чиновник.