Президент России Владимир Путин охарактеризовал вооружённые формирования Украины как «рабоче-крестьянскую» армию, отметив отсутствие в её рядах представителей политической элиты. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Путин назвал украинскую армию рабоче-крестьянской. Видео © Life.ru

«На самом деле, армия-то простая, рабоче-крестьянская, там, на Украине. Элиты-то не воюют. Они только посылают на убой своих граждан, и всё. Поэтому и такое количество дезертиров», — сказал он.

Ранее Путин сообщил об успешном продвижении российских вооружённых сил по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства заявил, что практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперёд, подтвердив активное наступление российских подразделений и оттеснение украинской армии в зоне специальной военной операции.