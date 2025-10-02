Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 17:02

Путин призвал украинцев бежать от мобилизации

Путин рассказал о 150 тысячах дезертиров из ВСУ и призвал украинцев бежать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

За первые восемь месяцев 2025 года с украинского фронта дезертировало порядка 150 тысяч военнослужащих. Такие данные привел президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на XXII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин рассказал о 150 тысячах дезертиров из ВСУ и призвал украинцев бежать. Видео © Life.ru

«С января по август 150 тысяч дезертиров на Украине. Людей схватили на улице, они бегут. И правильно делают, я их призываю бежать», — сказал президент России на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Путин заявил, что с Россией воюют все страны НАТО
Путин заявил, что с Россией воюют все страны НАТО

Ранее Путин заявил, что армия страны обладает высочайшей боевой готовностью, и эта оценка подтверждается фактами. Несмотря на серьезные вызовы, Россия быстро к ним приспособилась. По словам президента, это не пустое хвастовство — он считает российскую армию одной из самых боеспособных в мире.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar