За первые восемь месяцев 2025 года с украинского фронта дезертировало порядка 150 тысяч военнослужащих. Такие данные привел президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на XXII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин рассказал о 150 тысячах дезертиров из ВСУ и призвал украинцев бежать. Видео © Life.ru

«С января по август 150 тысяч дезертиров на Украине. Людей схватили на улице, они бегут. И правильно делают, я их призываю бежать», — сказал президент России на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».