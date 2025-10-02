Путин призвал украинцев бежать от мобилизации
Путин рассказал о 150 тысячах дезертиров из ВСУ и призвал украинцев бежать
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
За первые восемь месяцев 2025 года с украинского фронта дезертировало порядка 150 тысяч военнослужащих. Такие данные привел президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на XXII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин рассказал о 150 тысячах дезертиров из ВСУ и призвал украинцев бежать. Видео © Life.ru
«С января по август 150 тысяч дезертиров на Украине. Людей схватили на улице, они бегут. И правильно делают, я их призываю бежать», — сказал президент России на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».
Ранее Путин заявил, что армия страны обладает высочайшей боевой готовностью, и эта оценка подтверждается фактами. Несмотря на серьезные вызовы, Россия быстро к ним приспособилась. По словам президента, это не пустое хвастовство — он считает российскую армию одной из самых боеспособных в мире.
