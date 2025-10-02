Путин: Дезертиров в Российской армии лишь единицы
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин констатировал минимальный уровень случаев дезертирства в российских вооружённых силах на фоне массового характера этого явления в украинской армии. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«У нас тоже есть, во время вооружённых конфликтов всегда бывает, есть люди, которые самовольно оставляют часть. Но таких, по сравнению с тем, что там (на Украине. — Прим. Life.ru) происходит, единицы. Понимаете, единицы. А там — массовый порядок. Вот отсюда проблема», — сказал он.
Ранее Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении массовой мобилизации в стране, пояснив, что у нас хватает личного состава. Российский лидер также указал на масштабы дезертирства из ВСУ, отметив, что за первые восемь месяцев текущего года украинскую армию покинули около 150 тысяч военнослужащих, большинство из которых были принудительно мобилизованы.
