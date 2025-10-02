Путин: Дезертиров в Российской армии лишь единицы

Президент России Владимир Путин констатировал минимальный уровень случаев дезертирства в российских вооружённых силах на фоне массового характера этого явления в украинской армии. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас тоже есть, во время вооружённых конфликтов всегда бывает, есть люди, которые самовольно оставляют часть. Но таких, по сравнению с тем, что там (на Украине. — Прим. Life.ru) происходит, единицы. Понимаете, единицы. А там — массовый порядок. Вот отсюда проблема», — сказал он.