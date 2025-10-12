ВСУ начали создавать штрафные роты для офицеров-дезертиров под Сумами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge
В Сумской области украинские военные формируют штрафные роты для офицеров, уличённых в дезертирстве или попавших в немилость. Этими ротами планируется доукомплектовывать штурмовые группы. Об этом узнали «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).
«Для доукомплектования штурмовых групп командование оперативно-тактической группировки — «Сумы» начало формирование офицерских «штрафных рот», — рассказали российские бойцы с передовой.
В них будут направлять офицеров, нарушивших воинскую дисциплину, дезертиров и «неугодных» из подразделений, действующих на Сумском направлении.
Ранее Life.ru рассказал, что Российская армия разгромила подразделение ВСУ в районе Алексеевки и Варачина Сумской области. Большинство украинских бойцов числятся пропавшими без вести.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.