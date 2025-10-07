Минобороны опубликовало список рекомендаций для родных солдат, пропавших без вести

В Министерстве обороны опубликовали список рекомендаций для родственников военнослужащих ВС РФ, которые числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Как организован поиск?

«Для организации розыска пропавших без вести военнослужащих в Минобороны создан Главный координационный центр (ГКЦ)», — сказано в публикации.

Как ищут пропавших в зоне спецоперации?

Этот орган синхронизирует работу специализированных групп, сформированных в командованиях по видам и родам войск, в военных округах и центральных управлениях, а также отделов организации розыска и поисковых команд, действующих непосредственно в зоне СВО.

Поисковые мероприятия в «полевых» условиях ведут эти отделы совместно с общественными и волонтёрскими объединениями и местными властями — прежде всего при разборе завалов и обследовании мест боёв. Найденные останки аккуратно эвакуируют, после чего запускается комплекс процедур по идентификации.

Как найти информацию о пропавших без вести бойцах?

Вся собранная информация — координаты мест пропажи, свидетельские показания, отчёты и карточки розыска — аккумулируется в ГКЦ и вносится в единый реестр данных. Этот перечень служит рабочей базой для планирования и проведения дальнейших поисковых мероприятий.

Ранее Life.ru рассказывал, что численность пропавших без вести солдат ВСУ из батальона «Скала» можно сопоставить с количеством бойцов в батальоне. При этом данное формирование участвует в боях лишь с 2025 года.