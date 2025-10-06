Валдайский форум
6 октября, 13:56

«‎Ничего не говорят»: Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова страдает от неизвестности

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова заявила, что не знает о ходе поисков

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim_

Мать пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва по Босфору в конце августа, сообщила, что семья не получает никакой информации о ходе поисковой операции.

«Нам не говорят, ищут Николая или нет. А погода в Турции меняется. Переживаний много, а конкретики нет. Все мысли каждый день только о сыне. И эта неизвестность. Даже не могу подобрать слов, что она с нами делает», рассказала она в беседе с РИА «Новости».

Для получения хоть какой-либо информации семья Свечникова также недавно обратилась в Красный Крест с просьбой оказать содействие в поисках. Организация пообещала подключиться и расширить зону поиска до Мраморного моря.

Мать пропавшего пловца Свечникова не может подать иск против организаторов заплыва

Напомним, что 25 августа во время заплыва через Босфор пропал 30-летний россиянин Николай Свечников. Он исчез из виду примерно в 500-600 метрах от старта. Родные и близкие винят в случившемся организаторов соревнований. Пропажу спортсмена первыми заметили его ученики, а не спасатели. Более того, видеокамеры зафиксировали только момент входа Николая в воду, хотя должны были вести запись на протяжении всего маршрута заплыва.

