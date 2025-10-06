«‎Ничего не говорят»: Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова страдает от неизвестности

«Нам не говорят, ищут Николая или нет. А погода в Турции меняется. Переживаний много, а конкретики нет. Все мысли каждый день только о сыне. И эта неизвестность. Даже не могу подобрать слов, что она с нами делает», — рассказала она в беседе с РИА «Новости».