Мать пропавшего пловца Свечникова не может подать иск против организаторов заплыва

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, Галина Свечникова сообщила о задержке с подачей иска к организаторам соревнований. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

По словам женщины, адвокат семьи объяснил перенос сроков подачи заявления о привлечении организаторов к ответственности за халатность кадровыми перестановками в органах прокуратуры.

«Адвокат сказал, что иск о халатности к организаторам ещё не подан, так как у нас в прокуратуре муниципалитета Бейкоз сменился прокурор», — заявила Галина Свечникова.

До этого момента семья Николая Свечникова сообщала, что собирается подать судебный иск против координаторов заплыва. Основные претензии касались ненадлежащей организации самого мероприятия, отсутствия должных мер безопасности для участников, а также неудовлетворительной работы поисково-спасательной службы после его исчезновения.