Мать пропавшего пловца Свечникова не может подать иск против организаторов заплыва
РИАН: Мать пловца Свечникова сообщила о задержке с иском к организаторам заплыва
Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim
Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, Галина Свечникова сообщила о задержке с подачей иска к организаторам соревнований. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом РИА «Новости».
По словам женщины, адвокат семьи объяснил перенос сроков подачи заявления о привлечении организаторов к ответственности за халатность кадровыми перестановками в органах прокуратуры.
«Адвокат сказал, что иск о халатности к организаторам ещё не подан, так как у нас в прокуратуре муниципалитета Бейкоз сменился прокурор», — заявила Галина Свечникова.
До этого момента семья Николая Свечникова сообщала, что собирается подать судебный иск против координаторов заплыва. Основные претензии касались ненадлежащей организации самого мероприятия, отсутствия должных мер безопасности для участников, а также неудовлетворительной работы поисково-спасательной службы после его исчезновения.
Напомним, 25 августа во время заплыва через Босфор исчез 30-летний россиянин Николай Свечников. Он пропал из виду примерно через 500-600 метров после старта. Его близкие возлагают вину на организаторов мероприятия. При этом пропажу спортсмена первыми заметили его ученики, а не спасательная служба. Также камеры зафиксировали только его вход в воду, хотя должны были вести съёмку на протяжении всего маршрута.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.