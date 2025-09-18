Количество военнослужащих, пропавших без вести в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» Вооружённых сил Украины (ВСУ), может быть сопоставимо с численностью целого батальона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах, которые получили информацию от родственников полка.

Родные военнослужащих полка «Скала» провели анализ публикаций о поиске пропавших без вести за 2025 год. Результаты свидетельствуют о значительных потерях в личном составе.

«Родные боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», — заявил представитель силовых структур.

Полк «Скала» принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года. Он известен «абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами».