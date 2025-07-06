Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 13:01

«Самый дорогой подарок»: Бойца из Кузбасса вернули из украинского плена в день рождения матери

Глава Кузбасса позвонил маме солдата, освобождённого из плена в день её рождения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Жителя Гурьевска Кемеровской области, попавшего в украинский плен, освободили в день рождения его матери — 4 июля. Об этом стало известно из телефонного разговора губернатора Кузбасса Ильи Середюка с родственниками освобождённых бойцов. Аудиозапись общения опубликована в его телеграм-канале.

Разговор с матерью освобождённого из плена военнослужащего из Кузбасса. Видео © Telegram / Илья Середюк

«Я знаю, что именно в день освобождения вашего сына из плена, 4 июля, у вас день рождения. У вас получается двойной праздник», — сказал Середюк в беседе с женщиной.

Как сообщил губернатор региона, в рамках очередного обмена на Родину вернулись девять военнослужащих из Кузбасса. Один из них — Денис Вячеславович, чей приезд домой совпал с днём рождения его мамы, Натальи Леонидовны. Женщина, не сдержав эмоций, призналась, «что был самый дорогой в её жизни подарок, подаренный судьбой».

Вернувшиеся из плена бойцы обернулись во флаги и кричали «Россия!» перед отъездом домой
Вернувшиеся из плена бойцы обернулись во флаги и кричали «Россия!» перед отъездом домой

Напомним, что 4 июля состоялся очередной обмен военнопленными. Российская сторона взамен на наших бойцов, передала Незалежной группу украинских солдат. Информацию об обмене уже подтвердили в Минобороны России. Вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в медучреждения, где им окажут необходимую помощь и реабилитацию.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar