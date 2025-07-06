«Самый дорогой подарок»: Бойца из Кузбасса вернули из украинского плена в день рождения матери
Глава Кузбасса позвонил маме солдата, освобождённого из плена в день её рождения
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Жителя Гурьевска Кемеровской области, попавшего в украинский плен, освободили в день рождения его матери — 4 июля. Об этом стало известно из телефонного разговора губернатора Кузбасса Ильи Середюка с родственниками освобождённых бойцов. Аудиозапись общения опубликована в его телеграм-канале.
Разговор с матерью освобождённого из плена военнослужащего из Кузбасса. Видео © Telegram / Илья Середюк
«Я знаю, что именно в день освобождения вашего сына из плена, 4 июля, у вас день рождения. У вас получается двойной праздник», — сказал Середюк в беседе с женщиной.
Как сообщил губернатор региона, в рамках очередного обмена на Родину вернулись девять военнослужащих из Кузбасса. Один из них — Денис Вячеславович, чей приезд домой совпал с днём рождения его мамы, Натальи Леонидовны. Женщина, не сдержав эмоций, призналась, «что был самый дорогой в её жизни подарок, подаренный судьбой».
Напомним, что 4 июля состоялся очередной обмен военнопленными. Российская сторона взамен на наших бойцов, передала Незалежной группу украинских солдат. Информацию об обмене уже подтвердили в Минобороны России. Вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в медучреждения, где им окажут необходимую помощь и реабилитацию.