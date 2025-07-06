«Самый дорогой подарок»: Бойца из Кузбасса вернули из украинского плена в день рождения матери

Жителя Гурьевска Кемеровской области, попавшего в украинский плен, освободили в день рождения его матери — 4 июля. Об этом стало известно из телефонного разговора губернатора Кузбасса Ильи Середюка с родственниками освобождённых бойцов. Аудиозапись общения опубликована в его телеграм-канале.

Разговор с матерью освобождённого из плена военнослужащего из Кузбасса. Видео © Telegram / Илья Середюк

«Я знаю, что именно в день освобождения вашего сына из плена, 4 июля, у вас день рождения. У вас получается двойной праздник», — сказал Середюк в беседе с женщиной.

Как сообщил губернатор региона, в рамках очередного обмена на Родину вернулись девять военнослужащих из Кузбасса. Один из них — Денис Вячеславович, чей приезд домой совпал с днём рождения его мамы, Натальи Леонидовны. Женщина, не сдержав эмоций, призналась, «что был самый дорогой в её жизни подарок, подаренный судьбой».