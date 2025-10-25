Сын бойца СВО отправил на фронт рисунок и получил от папы танк
Платон с танком от папы. Обложка © телеканал «Санкт-Петербург»
Петербургские школьники отправляют письма и рисунки бойцам ВС РФ, находящимся в зоне специальной военной операции, поддерживая солдат морально. История маленького Платона никого не оставит равнодушным. Его рисунок для отца был доставлен на передовую через фонд «Победа» при содействии губернатора Александра Беглова.
Заместитель командира соединения Ленинградского военного округа Сергей Мурзин подчеркнул ценность таких посланий, показав сохранившееся с 2016 года письмо от девочки, которое он до сих пор хранит в удостоверении. В ответ на рисунок отец Платона изготовил и отправил сыну с фронта уменьшенную металлическую копию танка Т-90. Школьник получил танк во время урока. Теперь он не выпускает подарок папы из рук.
«Я хочу передать ему спасибо. Передать, чтобы у него всё было хорошо. Мирного неба. Чтобы он поскорее вернулся домой. Я очень по нему скучаю», — цитирует Платона телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее ещё одна трогательная и героическая история отца и сына потрясла общественность. Российский танкист вызвал огонь ВСУ на себя, прикрывая экипаж отца. Роман и Богдан Бердянские отправились служить в одну танковую роту в 2021 году, сейчас оба стали командирами танков. В 2022 году во время освобождения Волновахи в ДНР сыну удалось спасти экипаж отца.