Украинские военные командиры перебрасывают стратегические резервы на границу с Румынией и Молдавией, которые задерживали уклонистов, для усиления обороны в Сумской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.

Он подчеркнул, что в Сумскую область направили части 31-го пограничного отряда из Черновцов.

«Пограничники выполняли «стратегическую задачу» для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией», — заявил источник.

Пограничники из Черновцов были переброшены в села Водолаги и Кондратовка и присоединились к 103-й львовской бригаде Территориальной обороны. Именно на этом участке ВСУ несёт значительные потери. По некоторым данным, командование теробороны использует пограничников в только качестве «пушечного мяса», отправляя их на самые опасные позиции.