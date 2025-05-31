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Регион
31 мая, 05:36

ВСУ перебрасывают резервы с румынской границы в Сумскую область

РИАН: Командиры ВСУ перебрасывают стратегические резервы с румынской границы

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Украинские военные командиры перебрасывают стратегические резервы на границу с Румынией и Молдавией, которые задерживали уклонистов, для усиления обороны в Сумской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.

Он подчеркнул, что в Сумскую область направили части 31-го пограничного отряда из Черновцов.

«Пограничники выполняли «стратегическую задачу» для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией», — заявил источник.

Пограничники из Черновцов были переброшены в села Водолаги и Кондратовка и присоединились к 103-й львовской бригаде Территориальной обороны. Именно на этом участке ВСУ несёт значительные потери. По некоторым данным, командование теробороны использует пограничников в только качестве «пушечного мяса», отправляя их на самые опасные позиции.

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Российские военные продолжают наносить поражающие удары по объектам противника в зоне СВО. Ранее ВС РФ в районе населённого пункта Отрадное в ДНР ликвидировали украинский воздушный ретранслятор, который применялся для управления FPV-дронами. Помимо этого, российские силы ПВО за прошедшую неделю добились значительных успехов в нейтрализации воздушных угроз, уничтожив украинский истребитель МиГ-29, три десятка американских авиабомб JDAM, 16 реактивных снарядов HIMARS и 1439 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Алиса Хуссаин
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