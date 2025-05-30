Ещё один украинский МиГ пал в воздушном бою с ВС РФ

Кроме того, были сбиты 30 американских управляемых авиабомб JDAM, 16 реактивных снарядов HIMARS и 1 439 беспилотников самолётного типа. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, 907 дронов были сбиты за пределами зоны специальной военной операции, демонстрируя высокую эффективность ПВО в защите воздушного пространства.