Ещё один украинский МиГ пал в воздушном бою с ВС РФ
Минобороны РФ: Армия России сбила украинский истребитель МиГ-29
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Российские силы противовоздушной обороны за неделю нейтрализовали значительное количество воздушных угроз, включая украинский истребитель МиГ-29.
Кроме того, были сбиты 30 американских управляемых авиабомб JDAM, 16 реактивных снарядов HIMARS и 1 439 беспилотников самолётного типа. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, 907 дронов были сбиты за пределами зоны специальной военной операции, демонстрируя высокую эффективность ПВО в защите воздушного пространства.
Тем временем двенадцать российских военных, которые участвовали в уничтожении американского истребителя F-16 в зоне специальной военной операции на Украине, получили 15 миллионов рублей. Ранее Life.ru сообщал, что российские военные превратили в груду металла уже восемь F-16. ВСУ жалуются, что на «новых» самолётах стоят устаревшие радары, которые даже уступают советским.