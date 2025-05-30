Российские военные из группировки «Север» захватили в Сумской области украинский детектор беспилотник «Сахарок», который западные СМИ прозвали «легендарным». Об этом рассказал офицер с позывным Витязь.

«Украинский дрон-детектор «Сахарок» и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима», — приводит слова военного РИА «Новости».

Витязь добавил, что прибор передали на изучение в специализированные лаборатории ВС РФ.

«Сахарок» — это мобильный прибор, предназначенный для обнаружения беспилотников. Если дрон приближается, аппарат подаёт сигнал тревоги и высвечивает информацию на экране. Разработан детектор в 2022 году.