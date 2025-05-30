Российские военные захватили украинский прибор «Сахарок», прозванный на Западе «легендарным»
РИАН: Бойцы ВС РФ захватили под Сумами «легендарный» дрон-детектор ВСУ «Сахарок»
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Российские военные из группировки «Север» захватили в Сумской области украинский детектор беспилотник «Сахарок», который западные СМИ прозвали «легендарным». Об этом рассказал офицер с позывным Витязь.
«Украинский дрон-детектор «Сахарок» и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима», — приводит слова военного РИА «Новости».
Витязь добавил, что прибор передали на изучение в специализированные лаборатории ВС РФ.
«Сахарок» — это мобильный прибор, предназначенный для обнаружения беспилотников. Если дрон приближается, аппарат подаёт сигнал тревоги и высвечивает информацию на экране. Разработан детектор в 2022 году.
Ранее сообщалось, российские бойцы разгадали хитрость ВСУ с дронами-обманками из пластиковых труб. Военные РФ разработали контрмеры. При помощи тепловизоров они отличают эти примитивные обманки от настоящих боевых аппаратов. После идентификации по таким ложным целям работает малая мобильная огневая группа, предотвращая их тактическое применение.