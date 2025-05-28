Появилось видео использования новых украинских дронов-маток «Гоголь-М»
Появилось видео применения новой украинской разработки — дронов-маток «Гоголь-М». Видео с его применением распространилось в соцсетях.
Материнский беспилотник «Гоголь-М». Видео © X / StratcomCentre
Аппарат представляет собой беспилотник самолётного типа. Он может работать в автономном режиме без подключения к системе GPS и самостоятельно искать цели в режиме реального времени. Стоимость производства одной единицы составляет порядка 10 тысяч долларов.
Напомним, вчера появились сообщения, что ВСУ впервые применили «Гоголь-М» для ударов по территории РФ. Эти материнские БПЛА доставляют два ударных беспилотника на расстояние до 300 километров, после чего запускают их и возвращаются на базу.
Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic