Появилось видео использования новых украинских дронов-маток «Гоголь-М»

Появилось видео применения новой украинской разработки — дронов-маток «Гоголь-М». Видео с его применением распространилось в соцсетях.

Материнский беспилотник «Гоголь-М». Видео © X / StratcomCentre

Аппарат представляет собой беспилотник самолётного типа. Он может работать в автономном режиме без подключения к системе GPS и самостоятельно искать цели в режиме реального времени. Стоимость производства одной единицы составляет порядка 10 тысяч долларов.